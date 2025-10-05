Сначала в бета-версии, рассказал предприниматель. Илон Маск. Источник фото: Oregon LiveРазработкой Grokipedia («Грокипедия») занимается компания Маска xAI. По его словам, сервис будет «значительно лучше» «Википедии» и приблизит ИИ-компанию к глобальной цели «понять вселенную».Он называет Grokipedia «репозиторием знаний с открытым исходным кодом». Ограничений на использование не будет. Других подробностей пока нет.На подкасте All-In Маск говорил: модель Grok использует сложные алгоритмы рассуждений и может разобраться, что на странице в «Википедии» полностью правдиво, что частично верно, где ложь и что упущено. После этого может переписать текст, удалив фейки, уточнив «полуправду» и расширив недостающий контекст.В октябре 2023 года предприниматель написал, что готов дать онлайн-энциклопедии $1 млрд, если она изменит название на Dickipedia («Членопедия»). Он критиковал её необъективность.В начале 2025 года заявил, что «Википедия» — «отросток "левых" СМИ» и «источник пропаганды», — и призвал не финансировать сервис.#новости