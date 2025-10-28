Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Виктория Ли
Сервисы

PayPal заключила соглашение с OpenAI об интеграции своего кошелька в ChatGPT

С 2026 года пользователи смогут оплачивать покупки в чат-боте.

Источник: Jerusalem Post
Источник: Jerusalem Post
  • PayPal подписала соглашение с OpenAI об интеграции цифрового кошелька в ChatGPT — об этом глава компании Алекс Крисс сообщил CNBC.
  • Пользователи смогут оплачивать покупки в ChatGPT с банковских карт и счетов, привязанных к аккаунтам PayPal, или же из своего баланса на платформе. По словам Крисса, сервис обеспечит защиту сделок, отслеживание заказов и поддержку для возврата средств.
  • Продавцам, которые смогут предлагать товары через чат-бот, не придётся отдельно подключаться к OpenAI — PayPal возьмёт на себя маршрутизацию платежей, проверку транзакций и другие необходимые процессы.
  • На фоне новостей акции PayPal выросли на премаркете почти на 16%. На 15:11 мск 28 октября 2025 года они торгуются по $81 за штуку.
  • Похожее соглашение PayPal заключила с Perplexity в мае 2025 года — пользователи могут оплачивать товары и бронировать путешествия через ИИ-сервис.
  • В конце сентября 2025 года OpenAI добавила для американских пользователей функцию покупок у продавцов Shopify и Etsy, а двумя неделями позже — у Walmart.

#новости

6
28 комментариев