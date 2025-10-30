Canva обновила свой видеоредактор и сделала бесплатными инструменты для дизайнеров Affinity

Редактор векторной графики, изображений и вёрстки теперь доступны в одном приложении.Источник здесь и далее: Canva Canva купила разработчика программ для дизайнеров Affinity — редактор векторной графики Affinity Designer, редактор изображений Affinity Photo и приложение для вёрстки Affinity Publisher — в марте 2024 года. Теперь компания рассказала, что обновила их.Единое приложение Affinity объединяет инструменты для работы с векторной графикой, фотографиями и макетами в одном интерфейсе.Разработчики также добавили в Affinity инструменты Canva AI — генеративную заливку, удаление фона, расширение и другие. По словам компании, созданные работы не будут использовать для обучения нейросетей. Готовые проекты можно экспортировать в Canva в «несколько кликов».В Canva отметили, что доступ к Affinity «теперь полностью бесплатный». Но для использования функций Canva AI нужен премиум-аккаунт Canva. Старые версии приложений Affinity по-прежнему будут работать у пользователей, которые их купили, отмечает The Verge. Будут ли они получать обновления — неизвестно.Приложение Affinity доступно для macOS и Windows. В будущем компания планирует выпустить версию и для iPad, уточняет издание.Canva также представила Video 2.0 — обновлённый видеоредактор. По словам компании, он «более интуитивный» и быстрый. В частности, разработчики добавили новую временную шкалу для монтажа.Инструмент Magic Video позволяет сгенерировать видео для соцсетей по нескольким роликам и текстовому описанию. Есть также библиотека «трендовых шаблонов» и инструменты для автоматизации редактирования и добавления эффектов. Водяных знаков на видео нет.#новости #canva