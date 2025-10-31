Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

Google официально разрешила разработчикам из США рассказывать о приложениях в других магазинах и использовать другую систему оплаты помимо внутренней

Теперь они могут обходить комиссию магазина от Google.

Источник: Shutterstock
  • 29 октября 2025 года вступил в силу судебный запрет по делу Epic Games, поэтому Google обновила правила магазина приложений Google Play, обратило внимание Ars Technica.
  • Компания разрешила разработчикам рассказывать, что их приложение можно купить или скачать за пределами Google Play, а также не будет запрещать им делиться ссылками на скачивание или покупку.
  • Кроме того, компания не будет требовать использовать её внутреннюю платёжную систему и не станет возражать против других способов оплаты.
  • Разработчики смогут рассказывать о ссылках, уводящих пользователей для оплаты в другие сервисы, а также говорить о том, что приложение можно купить по другой цене.
  • В 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google и их комиссий в размере 30%.
  • Её позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права. Но компании в ответ удалили игру из магазинов, сославшись на нарушение правил.
  • Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. В споре с Apple не повезло: в 2021 году обвинения в монополии отверг судья одного из федеральных судов США, а в апреле 2023 года то же самое сделал апелляционный суд. Google, наоборот, признали монополистом.

#новости #google #epicgames

