Google официально разрешила разработчикам из США рассказывать о приложениях в других магазинах и использовать другую систему оплаты помимо внутренней

Теперь они могут обходить комиссию магазина от Google.Источник: Shutterstock29 октября 2025 года вступил в силу судебный запрет по делу Epic Games, поэтому Google обновила правила магазина приложений Google Play, обратило внимание Ars Technica.Компания разрешила разработчикам рассказывать, что их приложение можно купить или скачать за пределами Google Play, а также не будет запрещать им делиться ссылками на скачивание или покупку.Кроме того, компания не будет требовать использовать её внутреннюю платёжную систему и не станет возражать против других способов оплаты.Разработчики смогут рассказывать о ссылках, уводящих пользователей для оплаты в другие сервисы, а также говорить о том, что приложение можно купить по другой цене.В 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google и их комиссий в размере 30%.Её позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права. Но компании в ответ удалили игру из магазинов, сославшись на нарушение правил.Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. В споре с Apple не повезло: в 2021 году обвинения в монополии отверг судья одного из федеральных судов США, а в апреле 2023 года то же самое сделал апелляционный суд. Google, наоборот, признали монополистом.#новости #google #epicgames