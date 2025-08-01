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Евгения Евсеева
Право

Epic Games снова выиграла дело против Google — суд оставил в силе решение о признании ИТ-гиганта монополистом

Но Google планирует подать ещё одну апелляцию.

  • Девятый окружной суд в Сан-Франциско отменил жалобу Google на решение от 2023 года, по которому компанию признали монополистом, пишут The Verge и Engadget.
  • В октябре 2024 года компания добилась приостановки вердикта, но теперь это решение отменили.
  • Это значит, что Google придётся соблюдать требования, которые выдвинул суд: не требовать от разработчиков использования её платёжной системы, открыть Android для сторонних магазинов приложений, не платить производителям устройств и операторам за предустановку своего магазина.
  • В Google заявили, что это «нанесёт ущерб безопасности пользователей и подорвёт инновации, которые всегда были основой экосистемы Android». Компания намерена обжаловать вердикт — теперь уже в Верховном суде США.
  • В Epic Games же назвали решение суда «полной победой». По словам гендиректора компании Тима Суини, магазин Epic Games Store появится Android — когда, не уточняется.
Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • В 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google и их комиссий в размере 30%.
  • Её позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права. Но компании в ответ удалили игру из магазинов, сославшись на нарушение правил.
  • Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. В споре с Apple не повезло: в 2021 году обвинения в монополии отверг судья одного из федеральных судов США, а в апреле 2023 года то же самое сделал апелляционный суд. Google, наоборот, признали монополистом.
  • Epic Games тогда заявляла, что победа над Google — это «победа для всех разработчиков и пользователей», так как более 95% приложений на Android продвигаются именно через Google Play. А в сентябре 2024 года подала к ней ещё один антимонопольный иск.

#новости #google #epicgames

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