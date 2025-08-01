Epic Games снова выиграла дело против Google — суд оставил в силе решение о признании ИТ-гиганта монополистом

Но Google планирует подать ещё одну апелляцию.Девятый окружной суд в Сан-Франциско отменил жалобу Google на решение от 2023 года, по которому компанию признали монополистом, пишут The Verge и Engadget.В октябре 2024 года компания добилась приостановки вердикта, но теперь это решение отменили.Это значит, что Google придётся соблюдать требования, которые выдвинул суд: не требовать от разработчиков использования её платёжной системы, открыть Android для сторонних магазинов приложений, не платить производителям устройств и операторам за предустановку своего магазина.В Google заявили, что это «нанесёт ущерб безопасности пользователей и подорвёт инновации, которые всегда были основой экосистемы Android». Компания намерена обжаловать вердикт — теперь уже в Верховном суде США.В Epic Games же назвали решение суда «полной победой». По словам гендиректора компании Тима Суини, магазин Epic Games Store появится Android — когда, не уточняется.Источник: Getty ImagesВ 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google и их комиссий в размере 30%.Её позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права. Но компании в ответ удалили игру из магазинов, сославшись на нарушение правил.Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. В споре с Apple не повезло: в 2021 году обвинения в монополии отверг судья одного из федеральных судов США, а в апреле 2023 года то же самое сделал апелляционный суд. Google, наоборот, признали монополистом.Epic Games тогда заявляла, что победа над Google — это «победа для всех разработчиков и пользователей», так как более 95% приложений на Android продвигаются именно через Google Play. А в сентябре 2024 года подала к ней ещё один антимонопольный иск.#новости #google #epicgames