Суд в США обязал Google на три года разрешить дистрибуцию сторонних магазинов приложений в Google Play и запретил платить разработчикам за эксклюзивное размещение

Это точка в разбирательстве с Epic Games, которое длится с 2020 года.Решение судьи Джеймса Донато вступает в силу с 1 ноября 2024 года и истекает 1 ноября 2027 года, пишут The Verge и CNBC. На три года корпорации запретили предлагать деньги или льготы разработчикам, чтобы те размещались только в Google Play или сначала там, а уже потом в других магазинах.В течение указанного срока Google также не сможет приплачивать производителям устройств и операторам за предустановку своего магазина и отказ от установки конкурирующих, а также делиться выручкой с физ- и юрлицами, которые занимаются дистрибуцией Android-приложений или планируют запустить свой магазин.Помимо этого, корпорация должна разрешить разработчикам не использовать систему оплаты внутренних покупок Google Play Billing, позволить им рассказывать пользователям о сторонних способах оплаты и давать ссылки на скачивание приложения из других источников.А ещё Google должна разрешить дистрибуцию альтернативных магазинов приложений в самом Google Play и дать им доступ к полному каталогу собственного «маркетплейса» — если только разработчики представленных на нём сервисов не откажутся от этого в частном порядке.Чтобы устранять возможные споры, суд попросил Google и Epic Games сформировать общий комитет из трёх человек. У Google также будет право применять «разумные и строго обоснованные меры», чтобы контролировать безопасность сервисов в Google Play, и взимать комиссию за необходимые процедуры.Epic Games призывала суд ввести меры на шесть лет. Тот счёл, что трёх достаточно, чтобы помочь конкурентам выйти на рынок и начать развиваться. К тому же «чрезмерно» ограничивать Google тоже не стоит. Последняя уже заявила, что обжалует решение.Источник фото: TechCrunchВ 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google и их комиссий в размере 30%.Её позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права. Но компании в ответ удалили игру из магазинов, сославшись на нарушение правил.Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. В споре с Apple не повезло: в 2021 году обвинения в монополии отверг судья одного из федеральных судов США, а в апреле 2023 года то же самое сделал апелляционный суд. Google, наоборот, признали монополистом.Epic Games тогда заявляла, что победа над Google — это «победа для всех разработчиков и пользователей», так как более 95% приложений на Android продвигаются именно через Google Play. А в сентябре 2024 года подала к ней ещё один антимонопольный иск.#новости #epicgames #google
Скоро и от яблока кусочек откусят.
Тряску о свободе и демократии начинай!
А как этот запрет выглядел? у всех крупных производителей всегда были свои магазины и соседствовали они с гуглплей из коробки
соседствовали они с гуглплей из коробкиGoogle должна разрешить дистрибуцию альтернативных магазинов приложений в самом Google Play