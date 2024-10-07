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Полина Лааксо
Право

Суд в США обязал Google на три года разрешить дистрибуцию сторонних магазинов приложений в Google Play и запретил платить разработчикам за эксклюзивное размещение

Это точка в разбирательстве с Epic Games, которое длится с 2020 года.

  • Решение судьи Джеймса Донато вступает в силу с 1 ноября 2024 года и истекает 1 ноября 2027 года, пишут The Verge и CNBC. На три года корпорации запретили предлагать деньги или льготы разработчикам, чтобы те размещались только в Google Play или сначала там, а уже потом в других магазинах.
  • В течение указанного срока Google также не сможет приплачивать производителям устройств и операторам за предустановку своего магазина и отказ от установки конкурирующих, а также делиться выручкой с физ- и юрлицами, которые занимаются дистрибуцией Android-приложений или планируют запустить свой магазин.
  • Помимо этого, корпорация должна разрешить разработчикам не использовать систему оплаты внутренних покупок Google Play Billing, позволить им рассказывать пользователям о сторонних способах оплаты и давать ссылки на скачивание приложения из других источников.
  • А ещё Google должна разрешить дистрибуцию альтернативных магазинов приложений в самом Google Play и дать им доступ к полному каталогу собственного «маркетплейса» — если только разработчики представленных на нём сервисов не откажутся от этого в частном порядке.
  • Чтобы устранять возможные споры, суд попросил Google и Epic Games сформировать общий комитет из трёх человек. У Google также будет право применять «разумные и строго обоснованные меры», чтобы контролировать безопасность сервисов в Google Play, и взимать комиссию за необходимые процедуры.
  • Epic Games призывала суд ввести меры на шесть лет. Тот счёл, что трёх достаточно, чтобы помочь конкурентам выйти на рынок и начать развиваться. К тому же «чрезмерно» ограничивать Google тоже не стоит. Последняя уже заявила, что обжалует решение.
Источник фото: TechCrunch
Источник фото: TechCrunch
  • В 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google и их комиссий в размере 30%.
  • Её позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права. Но компании в ответ удалили игру из магазинов, сославшись на нарушение правил.
  • Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. В споре с Apple не повезло: в 2021 году обвинения в монополии отверг судья одного из федеральных судов США, а в апреле 2023 года то же самое сделал апелляционный суд. Google, наоборот, признали монополистом.
  • Epic Games тогда заявляла, что победа над Google — это «победа для всех разработчиков и пользователей», так как более 95% приложений на Android продвигаются именно через Google Play. А в сентябре 2024 года подала к ней ещё один антимонопольный иск.

#новости #epicgames #google

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4 комментария
Zloy Sniper

Скоро и от яблока кусочек откусят.

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xMax

Тряску о свободе и демократии начинай!

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Дмитрий Зима

А как этот запрет выглядел? у всех крупных производителей всегда были свои магазины и соседствовали они с гуглплей из коробки

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t t

соседствовали они с гуглплей из коробкиGoogle должна разрешить дистрибуцию альтернативных магазинов приложений в самом Google Play

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