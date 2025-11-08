Telegram-каналы пишут, что РКН «сможет отключать интернет в России», хотя возможность брать на себя «централизованное управление сетью связи общего пользования» есть у регулятора с 2019 года

Роскомнадзор (РКН) получил её в рамках закона об автономном рунете.Обсуждения вызвали «Правила централизованного управления сетью связи общего пользования», утверждённые 6 ноября 2025 года правительством. Они вступят в силу с 1 марта 2026 года.Правила расширяют список «угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета» в России. К их числу отнесли, помимо прочего, невозможность передачи информации с российской территории на территорию иностранных государств.Среди других угроз — отсутствие доступа к услугам связи из-за аварий или перегрузок узлов; «компьютерные атаки»; нарушение или прекращение работы критически важных объектов; доступ к ресурсам, которые подлежат ограничениям в России; и другие.«Регламент реагирования» на угрозы утверждает Роскомнадзор «по согласованию с Минцифры и ФСБ». Они же отвечали за это и раньше. По словам депутата Антона Немкина, новый документ «систематизирует существующие меры и вводит более чёткие критерии, что считать угрозой для целостности и безопасности сети».Таня БоброваПраво23.05.2019Минкомсвязи назвало три угрозы, при которых возможна изоляция рунета Если уровень угрозы станет высоким, управление рунетом возьмёт на себя Роскомнадзор.#новости