Джек Дорси инвестировал в Divine — приложение с архивными роликами из Vine и возможностью размещать новые

ИИ-контент будет запрещён.Скриншот vc.ruОб инвестициях со стороны фонда Аnd Other Stuff сооснователя Twitter Джека Дорси сообщило TechCrunch. Сумму не раскрыли.13 ноября 2025 года Divine открыл доступ примерно к 200 тысячам архивных видеороликов от 60 тысяч авторов. Зарегистрироваться по почте пока нельзя — опция доступна только пользователям децентрализованного протокола Nostr. Видеолента работает без авторизации.По словам TechCrunch, пользователи смогут загружать новые вайны, но сгенерированный контент не пропустят. Проверку проводят с помощью технологий некоммерческой Guardian Project. Система, помимо прочего, покажет, записывали ли ролик на камеру смартфона.За проектом стоит бывший сотрудник Twitter и член Аnd Other Stuff Эван Хеншоу-Плат. Чтобы восстановить ролики, он использовал резервную копию Vine, созданную энтузиастами из Archive Team — они не связаны с платформой Internet Archive, но тоже занимаются «архивированием интернета». Есть ли у Divine ещё сооснователи — неизвестно.Хеншоу-Плат попытался «скопировать» в том числе метрики: лайки, репосты, комментарии (сами комментарии, правда, не показываются). А ещё создал авторам профили. Они могут запросить удаление или, наоборот, галочку верификации, чтобы выкладывать новые видео. Заявки пока будут рассматривать вручную.Проект скорее ностальгический, говорит автор. Ему хотелось вспомнить времена, когда пользователь мог контролировать алгоритмы и не терялся в догадках, кто создал контент: человек или нейросеть.Скриншот vc.ruVine с шестисекундными роликами запустили в 2013 году. Ещё до публичного запуска его выкупил Twitter. В 2016 году Vine закрыли на фоне финансовых проблем.В апреле 2024 года владелец Twitter, переименованного в X, Илон Маск спросил у подписчиков, стоит ли ему возродить Vine. 69,6% респондентов проголосовали «за».#новости