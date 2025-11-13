Популярное
Полина Лааксо
Сервисы

Джек Дорси инвестировал в Divine — приложение с архивными роликами из Vine и возможностью размещать новые

ИИ-контент будет запрещён.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Об инвестициях со стороны фонда Аnd Other Stuff сооснователя Twitter Джека Дорси сообщило TechCrunch. Сумму не раскрыли.
  • 13 ноября 2025 года Divine открыл доступ примерно к 200 тысячам архивных видеороликов от 60 тысяч авторов. Зарегистрироваться по почте пока нельзя — опция доступна только пользователям децентрализованного протокола Nostr. Видеолента работает без авторизации.
  • По словам TechCrunch, пользователи смогут загружать новые вайны, но сгенерированный контент не пропустят. Проверку проводят с помощью технологий некоммерческой Guardian Project. Система, помимо прочего, покажет, записывали ли ролик на камеру смартфона.
  • За проектом стоит бывший сотрудник Twitter и член Аnd Other Stuff Эван Хеншоу-Плат. Чтобы восстановить ролики, он использовал резервную копию Vine, созданную энтузиастами из Archive Team — они не связаны с платформой Internet Archive, но тоже занимаются «архивированием интернета». Есть ли у Divine ещё сооснователи — неизвестно.
  • Хеншоу-Плат попытался «скопировать» в том числе метрики: лайки, репосты, комментарии (сами комментарии, правда, не показываются). А ещё создал авторам профили. Они могут запросить удаление или, наоборот, галочку верификации, чтобы выкладывать новые видео. Заявки пока будут рассматривать вручную.
  • Проект скорее ностальгический, говорит автор. Ему хотелось вспомнить времена, когда пользователь мог контролировать алгоритмы и не терялся в догадках, кто создал контент: человек или нейросеть.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Vine с шестисекундными роликами запустили в 2013 году. Ещё до публичного запуска его выкупил Twitter. В 2016 году Vine закрыли на фоне финансовых проблем.
  • В апреле 2024 года владелец Twitter, переименованного в X, Илон Маск спросил у подписчиков, стоит ли ему возродить Vine. 69,6% респондентов проголосовали «за».

#новости

2 комментария