«2ГИС» добавил подробные 3D-схемы станций метро Москвы

С турникетами, эскалатарами, расположением выходов и другими деталями.Источник здесь и далее: «2ГИС»Сервис рассказал, что добавил 3D-схемы для более 50 станций столичного метро — внутри Кольцевой линии. Посмотреть их можно, нажав на кнопку «Схема станции» в карточке станции или входа в метро.На карте — детальные планы с турникетами, кассами, зарядными станциями для телефонов, банкоматами, моделями поездов, деталями интерьера станции и так далее.3D-схемы станций московского метро в пределах Кольцевой линии доступны в актуальной версии приложений для iOS и Android и на сайте «2ГИС». В будущем сервис планирует увеличить количество станций с 3D-схемами и добавить их и в других городах России.«2ГИС» представил «иммерсивные» карты с 3D-объектами в июле 2023 года. В начале 2025-го сервис добавил подробные 3D-карты с интерьерами вокзалов, аэропортов и торговых центров.#новости #2гис