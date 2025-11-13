Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Крипто
Инвестиции
Карьера
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

«2ГИС» добавил подробные 3D-схемы станций метро Москвы

С турникетами, эскалатарами, расположением выходов и другими деталями.

Источник здесь и далее: «2ГИС»
  • Сервис рассказал, что добавил 3D-схемы для более 50 станций столичного метро — внутри Кольцевой линии. Посмотреть их можно, нажав на кнопку «Схема станции» в карточке станции или входа в метро.
  • На карте — детальные планы с турникетами, кассами, зарядными станциями для телефонов, банкоматами, моделями поездов, деталями интерьера станции и так далее.
«2ГИС» добавил подробные 3D-схемы станций метро Москвы
  • 3D-схемы станций московского метро в пределах Кольцевой линии доступны в актуальной версии приложений для iOS и Android и на сайте «2ГИС». В будущем сервис планирует увеличить количество станций с 3D-схемами и добавить их и в других городах России.
«2ГИС» добавил подробные 3D-схемы станций метро Москвы
  • «2ГИС» представил «иммерсивные» карты с 3D-объектами в июле 2023 года. В начале 2025-го сервис добавил подробные 3D-карты с интерьерами вокзалов, аэропортов и торговых центров.

#новости #2гис

5
1
19 комментариев