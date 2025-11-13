МТС и ФАС достигли мирового соглашения по штрафу в 3 млрд рублей за повышение стоимости связи весной 2024 года

Оператор обязался перечислить в бюджет 664 млн рублей, проинвестировать 2,4 млрд рублей в создание инфраструктуры и предложить абонентам варианты возврата тарифов.Источник: «Яндекс Карты»Мировое соглашение подписали в Девятом арбитражном апелляционном суде, сообщила компания. Стороны урегулировали «все спорные вопросы в рамках данного дела».В ФАС уточнили, что оператор обязан до 16 января 2026 года предложить абонентам, которых в апреле-мае 2024 года коснулось увеличение стоимости услуг связи, семь альтернативных вариантов выбора возврата тарифов.Это может быть: приведение тарифов к уровню весны 2024 года, кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение года, дополнительные пакеты минут, интернета или другие услуги.Также МТС обязана перечислить в бюджет 664 млн рублей «незаконно полученного дохода» и проинвестировать 2,4 млрд рублей в развитие сетей связи в населённых пунктах численностью менее 1000 человек. Список определит Минцифры.ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей по антимонопольному делу в октябре 2024 года. По данным ведомства, оператор поднял стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов.Служба посчитала, что экономических обоснований для этого не было. Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС.#новости #мтс