Таня Боброва
Сервисы

«Почта России» частично восстановила доставку отправлений из России в США

Компания приостановила приём посылок в конце августа 2025 года.

Источник: «Почта России»
  • Оператор сообщил, что возобновил приём отправлений в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец».
  • В компании отметили, что отправление не доставят, если авиаперевозчик или таможенная служба США обнаружит несоответствие вложения заявленной категории.
  • В США можно отправлять подарки и образцы стоимостью до $100 (8113 рублей по курсу ЦБ на 17 ноября 2025 года) и документы без товарных вложений.
  • «Почта России» приостановила приём посылок с товарами из России в США с 26 августа 2025 года. Причина — отмена таможенного правила, которое позволяло беспошлинно ввозить в США посылки стоимостью до $800.
  • В компании отмечали: поскольку процедура уплаты пошлин остаётся «неясной», авиаперевозчики прекратили доставку почтовых отправлений с товарными вложениями. Поэтому и «Почта России» не может их доставить.

