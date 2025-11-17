«Почта России» частично восстановила доставку отправлений из России в США

Компания приостановила приём посылок в конце августа 2025 года.Источник: «Почта России» Оператор сообщил, что возобновил приём отправлений в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец».В компании отметили, что отправление не доставят, если авиаперевозчик или таможенная служба США обнаружит несоответствие вложения заявленной категории.В США можно отправлять подарки и образцы стоимостью до $100 (8113 рублей по курсу ЦБ на 17 ноября 2025 года) и документы без товарных вложений.«Почта России» приостановила приём посылок с товарами из России в США с 26 августа 2025 года. Причина — отмена таможенного правила, которое позволяло беспошлинно ввозить в США посылки стоимостью до $800.В компании отмечали: поскольку процедура уплаты пошлин остаётся «неясной», авиаперевозчики прекратили доставку почтовых отправлений с товарными вложениями. Поэтому и «Почта России» не может их доставить.#новости #почтароссии