YouTube снова начал тестировать функцию обмена видео и сообщениями в мобильном приложении

Похожий эксперимент уже проводили в 2017-2019 годах.Функция позволяет пересылать видео, короткие ролики (Shorts) и трансляции, а также обсуждать их с помощью текстовых прямо в приложении YouTube.Пользователи, у которых доступна функция, могут предложить другим делиться видео, отправив ссылку. Отправить ролик можно с помощью кнопки «Поделиться».У участников тестирования также появится раздел «Сообщения». Чаты с обсуждениями можно удалять, а пользователей — блокировать, чтобы не получать от них сообщений.В 2017 году YouTube уже тестировал функцию обмена сообщениями внутри мобильного приложения, но в 2019-м отказался от неё. Сроки текущего эксперимента в сервисе не назвали.#новости #youtube