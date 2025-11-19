Популярное
YouTube снова начал тестировать функцию обмена видео и сообщениями в мобильном приложении

Похожий эксперимент уже проводили в 2017-2019 годах.

  • Функция позволяет пересылать видео, короткие ролики (Shorts) и трансляции, а также обсуждать их с помощью текстовых прямо в приложении YouTube.
  • Пользователи, у которых доступна функция, могут предложить другим делиться видео, отправив ссылку. Отправить ролик можно с помощью кнопки «Поделиться».
  • У участников тестирования также появится раздел «Сообщения». Чаты с обсуждениями можно удалять, а пользователей — блокировать, чтобы не получать от них сообщений.
  • В 2017 году YouTube уже тестировал функцию обмена сообщениями внутри мобильного приложения, но в 2019-м отказался от неё. Сроки текущего эксперимента в сервисе не назвали.

#новости #youtube

