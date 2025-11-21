Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Карьера
Крипто
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

«Билайн» запустил разморозку иностранных SIM-карт по «капче» при блокировке после въезда в Россию

Нужно, чтобы SIM-карта «поймала» сеть оператора.

Источник: «Яндекс Карты»
Источник: «Яндекс Карты»
  • Этот способ поможет разблокировать её раньше, чем закончится 24-часовой «период охлаждения», пишет Forbes.
  • Интернет и SMS у иностранных SIM-карт, попадающих в Россию, блокируют на сутки с октября 2025 года — чтобы бороться с «симками», которые встроены в беспилотники.
  • По такой же причине блокируют российские SIM-карты, побывавшие в роуминге или неактивные больше 72 часов.
  • Решить «капчу» оператор предложит, если иностранная SIM-карта зарегистрируется в сети «Билайна». После её прохождения доступ к интернету и SMS восстановят — в течение какого времени, не уточняют.
Евгения Евсеева
Сервисы
«Период охлаждения» российских SIM-карт — что это значит, для чего нужно и как снять блокировку
Обновлён 19 ноября 2025 года.
Добавлены комментарии Минцифры.

Пока его тестируют.

Источник: Getty Images

#новости #simкарты

3
1
1
30 комментариев