«Билайн» запустил разморозку иностранных SIM-карт по «капче» при блокировке после въезда в Россию

Нужно, чтобы SIM-карта «поймала» сеть оператора. Источник: «Яндекс Карты»Этот способ поможет разблокировать её раньше, чем закончится 24-часовой «период охлаждения», пишет Forbes.Интернет и SMS у иностранных SIM-карт, попадающих в Россию, блокируют на сутки с октября 2025 года — чтобы бороться с «симками», которые встроены в беспилотники.По такой же причине блокируют российские SIM-карты, побывавшие в роуминге или неактивные больше 72 часов.Решить «капчу» оператор предложит, если иностранная SIM-карта зарегистрируется в сети «Билайна». После её прохождения доступ к интернету и SMS восстановят — в течение какого времени, не уточняют.Евгения ЕвсееваСервисы11 нояб«Период охлаждения» российских SIM-карт — что это значит, для чего нужно и как снять блокировку Обновлён 19 ноября 2025 года.Добавлены комментарии Минцифры.Пока его тестируют.#новости #simкарты