Полина Лааксо
Сервисы

Минцифры предложило запретить операторам связи закупку SIM-карт иностранного производства

С 1 сентября 2026 года.

Источник фото: ТАСС
  • Согласно проекту приказа Минцифры, в будущем «промышленная продукция» для закупаемых российскими операторами SIM-карт должна будет производиться на территории России. Здесь же нужно генерировать криптографические ключи, а операционная система должна входить в подведомственный реестр ПО, пишет «Ъ». Требования к чипам, а также системам генерации, загрузки и контроля ключей пока не определили.
  • Минцифры не намерено ограничивать использование зарубежных «симок», купленных до вступления поправок в силу, «вплоть до полного окончания складских запасов». Исключение — сети 5G: ключи для аутентификации должны генерироваться российской компанией, сертифицированной ФСБ.
  • Изменения «обеспечат производителям условия для разработки и производства своих идентификационных модулей», надеются в министерстве. В ГК «Элемент», например, говорят об «интересе к чипу на "Микроне"», при этом серийно такие пока не производят как раз из-за отсутствия «стабильного спроса», уточнил источник «Ъ».
  • Основательница Unisimka Анна Кашницка допускает, что к 2026-му появятся гибридные варианты: например, с импортными чипами и ОС, но российской криптографией. Однако «создание полностью российской карты — гораздо более далекая перспектива», потому что производство российских чипов не налажено.
Таня Боброва
Техника
В России введут технологический сбор для производителей и импортёров электроники: что известно

Он должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Источник: depositphotos.com

#новости

8
6
1
1
57 комментариев