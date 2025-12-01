Минцифры предложило запретить операторам связи закупку SIM-карт иностранного производства

С 1 сентября 2026 года.Источник фото: ТАСССогласно проекту приказа Минцифры, в будущем «промышленная продукция» для закупаемых российскими операторами SIM-карт должна будет производиться на территории России. Здесь же нужно генерировать криптографические ключи, а операционная система должна входить в подведомственный реестр ПО, пишет «Ъ». Требования к чипам, а также системам генерации, загрузки и контроля ключей пока не определили.Минцифры не намерено ограничивать использование зарубежных «симок», купленных до вступления поправок в силу, «вплоть до полного окончания складских запасов». Исключение — сети 5G: ключи для аутентификации должны генерироваться российской компанией, сертифицированной ФСБ.Изменения «обеспечат производителям условия для разработки и производства своих идентификационных модулей», надеются в министерстве. В ГК «Элемент», например, говорят об «интересе к чипу на "Микроне"», при этом серийно такие пока не производят как раз из-за отсутствия «стабильного спроса», уточнил источник «Ъ».Основательница Unisimka Анна Кашницка допускает, что к 2026-му появятся гибридные варианты: например, с импортными чипами и ОС, но российской криптографией. Однако «создание полностью российской карты — гораздо более далекая перспектива», потому что производство российских чипов не налажено.Таня БоброваТехника20 ноябВ России введут технологический сбор для производителей и импортёров электроники: что известно Он должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.#новости