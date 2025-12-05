По данным Telegram-каналов и СМИ, пользователи приложений стали получать сообщение, что войти теперь можно только с помощью мессенджера Max. В веб-версию пока можно зайти по коду из SMS.Источник: Telegram-канал «Сетевые Свободы»О том, что Госуслуги стали уведомлять о необходимости подключить Max для получения кодов подтверждения входа — без возможности пропустить этот шаг, — пишут «РИА Новости». Об этом же сообщают пользователи Android-приложения Госуслуг в отзывах Google Play, по данным «Хабра» и Rozetked.У редакторов vc.ru такое сообщение не появляется — в приложении получается подтвердить вход по SMS или с помощью одноразового кода. «Код Дурова» предполагает, что обновление «раскатывают» постепенно либо тестируют.Издание допускает, что уведомление об обязательной привязке Max появляется у пользователей, которые не настроили подтверждение входа с помощью одноразового кода из приложения-генератора. Если это сделать, привязывать мессенджер не понадобится, пишет издание.Telegram-каналы пишут, что поменять настройки без входа в приложение через Max можно в веб-версии Госуслуг, где пока работает вход по SMS. В настройках нужно зайти в раздел «Безопасность», затем во «Вход в систему» и «Вход с подтверждением» и выбрать «Одноразовый код».Для получения кода нужно скачать приложение-генератор — например, Google Authenticator или «Яндекс Ключ». Затем отсканировать в нём QR‑код или ввести ключ для добавления аккаунта и вставить на Госуслугах код из приложения.Источник: «Код Дурова»После публикации заметки Минцифры сообщило, что от подтверждения входа на Госуслуги с помощью SMS решили «постепенно отказаться» из-за растущего числа случаев мошенничества — пока это касается только входа на мобильных устройствах. Из дополнительных факторов защиты остались: код из Max, код из приложения-генератора, биометрия, а SMS — только для десктопной версии.Двухфакторная аутентификация на Госуслугах для всех пользователей стала обязательной в октябре 2023 года. Среди способов — код из SMS, одноразовый код и биометрия. В августе 2025-го Минцифры сообщало, что россияне смогут получать одноразовый код для входа через Max. Тогда уточняли, что сервис пока тестируют.В июне 2025 года президент России подписал закон о создании национального мессенджера. Правительство постановило, что им станет Max, а развивать его будет «Коммуникационная платформа», «дочка» VK. По словам последней, к середине ноября 2025 года аудитория Max достигла 55 млн пользователей.Заголовок после выхода материала изменили — Минцифры выпустило официальный комментарий.#новости #госуслуги #max