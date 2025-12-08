Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Карьера
Право
Путешествия
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

В App Store появилось приложение «Финансы Онлайн» с функциями «Сбера»

Банк призывает скачать его «прямо сейчас».

В App Store появилось приложение «Финансы Онлайн» с функциями «Сбера»
  • Ссылкой на скачивание поделился сам «Сбер» в своём официальном Telegram-канале и предупредил: скачать приложение стоит, пока оно ещё доступно.
  • В приложении доступны бесконтактная оплата через iPhone, поиск с ИИ-помощником GigaChat и другие функции.
  • «Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022-го, после чего App Store удалил мобильное приложение банка.
  • Периодически в магазине появлялись копии «Сбербанк Онлайн», но их удаляли. В конце 2022 года «Сбер» начал устанавливать своё приложение на iOS-устройства в отделениях банка, а в 2024-м предложил такую услугу в офисе клиентов или на дому.

#новости #сбер

4
3
26 комментариев