В App Store появилось приложение «Финансы Онлайн» с функциями «Сбера»

Банк призывает скачать его «прямо сейчас».Ссылкой на скачивание поделился сам «Сбер» в своём официальном Telegram-канале и предупредил: скачать приложение стоит, пока оно ещё доступно.В приложении доступны бесконтактная оплата через iPhone, поиск с ИИ-помощником GigaChat и другие функции.«Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022-го, после чего App Store удалил мобильное приложение банка.Периодически в магазине появлялись копии «Сбербанк Онлайн», но их удаляли. В конце 2022 года «Сбер» начал устанавливать своё приложение на iOS-устройства в отделениях банка, а в 2024-м предложил такую услугу в офисе клиентов или на дому.#новости #сбер