ChatGPT стал самым скачиваемым приложением в американском App Store в 2025 году

На втором месте — Threads*, на третьем — Google.Скриншот vc.ruApple опубликовала список самых популярных бесплатных приложений в американском App Store по итогам 2025 года.Самым скачиваемым оказалось приложение ChatGPT. В десятку также вошли Threads*, Google, TikTok, WhatsApp*, Instagram*, YouTube, Google Maps, Gmail и Gemini.В 2024 году чат-бот от OpenAI занял четвёртое место. Самым скачиваемым тогда стало приложение китайского маркетплейса Temu, отмечает TechCrunch. В 2023-м ChatGPT не попал даже в десятку самых популярных.*Meta, которая владеет Threads, WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена. #новости #appstore