Артур Томилко
Сервисы

ChatGPT стал самым скачиваемым приложением в американском App Store в 2025 году

На втором месте — Threads*, на третьем — Google.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Apple опубликовала список самых популярных бесплатных приложений в американском App Store по итогам 2025 года.
  • Самым скачиваемым оказалось приложение ChatGPT. В десятку также вошли Threads*, Google, TikTok, WhatsApp*, Instagram*, YouTube, Google Maps, Gmail и Gemini.
  • В 2024 году чат-бот от OpenAI занял четвёртое место. Самым скачиваемым тогда стало приложение китайского маркетплейса Temu, отмечает TechCrunch. В 2023-м ChatGPT не попал даже в десятку самых популярных.

*Meta, которая владеет Threads, WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #appstore

4 комментария