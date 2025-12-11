На Android появилась функция трансляции видео в прямом эфире во время звонка в экстренные службы

Пока она доступна в трёх странах. Источник: GoogleФункция поможет спасателям инструктировать людей о необходимых шагах до прибытия помощи и лучше понимать, что происходит на месте происшествия, говорится в заявлении Google.Для её использования не нужно ничего дополнительно настраивать или скачивать специальное приложение. Диспетчер спасательной службы может отправить запрос о начале трансляции на устройство пользователя — при этом человек не обязан его принимать и может выключить видео в любой момент.Пока функция доступна на устройствах с Android 8 и новее на всей территории США, в некоторых регионах Мексики и Германии. В компании не уточнили, когда она появится в других странах.#новости #android