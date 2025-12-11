Сбой мобильного интернета в Санкт-Петербурге — проблемы есть у всех операторов

Интернет не работает уже полдня. Скриншот vc.ru Жаловаться на проблемы с мобильным интернетом жители Санкт-Петербурга начали ещё утром 11 декабря 2025 года — по данным Downdetector, наибольшее количество жалоб пришлось на 14:45 мск. За час их количество составило — 761, за сутки — больше 5000.По данным «Фонтанки» и РБК, проблемы с интернетом есть у всех операторов «большой четвёрки» — у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Т2. Они утверждают, что интернет может работать нестабильно, но «по независящим от них причинам».Точных сроков восстановления работы мобильного интернета нет. Последний раз перебои в Санкт-Петербурге объясняли 8 декабря 2025 года угрозой атаки беспилотников (БПЛА), отмечает «Фонтанка». Об атаке БПЛА сообщали и утром 11 декабря, но предупреждение об опасности уже сняли.При этом сайты из «белого списка» продолжают работать, пишет «Деловой Петербург».#новости #санктпетербург