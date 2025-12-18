СМИ: Госуслуги стали чаще замораживать аккаунты пользователей на 72 часа — восстановить доступ быстрее сервис предлагает через Max

В Минцифры подтвердили, что разблокировать учётную запись можно с помощью цифрового ID в мессенджере.Источник: «Осторожно, новости» При попытке входа в личный кабинет на Госуслугах некоторые пользователи получают уведомление о блокировке аккаунта на 72 часа «из-за подозрительной активности», сообщают СМИ и Telegram-каналы.В сообщении также говорится, что ускорить разморозку профиля можно «через создание цифрового ID в мессенджере Max». Среди других способов — личное посещение МФЦ. В ином случае аккаунт должен автоматически разблокироваться через 72 часа.Некоторые СМИ предполагают, что ограничения могут быть связаны с использованием иностранных IP-адресов. Однако как минимум часть пользователей отмечают, что не использовали VPN и не выезжали за границу.В Минцифры подтвердили ТАСС существование механизма ускоренной разморозки аккаунта через мессенджер Max.#новости #госуслуги #max