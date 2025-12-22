Роскомнадзор отверг свою причастность к ограничению работы сервиса для помощи незрячим людям Be My Eyes

Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к нему в декабре 2025 года.Источник: Be My Eyes В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса Be My Eyes, рассказал регулятор ТАСС.Российские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к Be My Eyes в декабре 2025 года, писало «Такие дела». В самой компании предположили, что они могут быть связаны с тем, что некоторых поставщиков услуг компании заблокировали в России.Be My Eyes позволяет связываться людям с нарушениями зрения с волонтёрами, которые могут подсказать звонящему, что перед ним находится или как ему выполнить необходимое действие. Например, прочитать инструкцию или найти нужную вещь. Кроме видеозвонков сервис поддерживает ИИ-помощника Be My AI, который также может описать сделанную фотографию.Apple включила Be My Eyes в подборку лучших приложений 2025 года в номинации «Культурное влияние».«Такие дела» в качестве российской альтернативы сервиса называло «Робин Онлайн», но отмечало: он «не может на 100% заменить Be My Eyes».#новости