Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Образование
Право
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

Роскомнадзор отверг свою причастность к ограничению работы сервиса для помощи незрячим людям Be My Eyes

Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к нему в декабре 2025 года.

Источник: Be My Eyes
Источник: Be My Eyes
  • В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса Be My Eyes, рассказал регулятор ТАСС.
  • Российские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к Be My Eyes в декабре 2025 года, писало «Такие дела». В самой компании предположили, что они могут быть связаны с тем, что некоторых поставщиков услуг компании заблокировали в России.
  • Be My Eyes позволяет связываться людям с нарушениями зрения с волонтёрами, которые могут подсказать звонящему, что перед ним находится или как ему выполнить необходимое действие. Например, прочитать инструкцию или найти нужную вещь. Кроме видеозвонков сервис поддерживает ИИ-помощника Be My AI, который также может описать сделанную фотографию.
  • Apple включила Be My Eyes в подборку лучших приложений 2025 года в номинации «Культурное влияние».
  • «Такие дела» в качестве российской альтернативы сервиса называло «Робин Онлайн», но отмечало: он «не может на 100% заменить Be My Eyes».

#новости

7
1
14 комментариев