«Билайн» стал официальным партнёром «фрод-рулетки» «Т-Банка»

Доступ к сервису всем пользователям открыли в ноябре 2025 года. Скриншот vc.ru«Билайн» и «Т-Банк» договорились о сотрудничестве: оператор будет перенаправлять во «фрод-рулетку» трафик мошеннических телефонных звонков — это позволит увеличить масштабы борьбы с мошенниками, пишут «РИА Новости».Раньше такой трафик выявлял преимущественно «Т-Мобайл», пишет Lenta.ru. «Т-Банк» же говорил, что работает с другими операторами — но не указывал, какими. «Фрод-рулетка» — это сервис, в котором «Т-Банк» в реальном времени выявляет звонки мошенников и анонимно переадресовывает их на телефоны участников «фрод-рулетки». Оставленный при регистрации номер мошенники не видят и думают, что общаются с «жертвой».Каждый звонок начинается для пользователя с сообщения: «Внимание, мошенник “фрод-рулетки” на линии». Задача — как можно дольше продержать злоумышленника. Говорить ему, что он попал в «фрод-рулетку», нельзя — за это могут дисквалифицировать.О начале тестов «фрод-рулетки» в апреле 2024 года написали «Ведомости». Собирать заявки от обычных пользователей компания начала в июле 2024-го. В ноябре 2025 года доступ открыли всем пользователям.#новости #тбанк