Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Образование
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Сервисы

Starlink привлекла 1 млн новых клиентов с ноября 2025 года — их общее количество превысило 9 млн

SpaceX, развивающая проект Starlink, может провести IPO в 2026-м.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Число клиентов Starlink достигло 9 млн человек в 155 странах, говорится в заявлении сервиса. В начала ноября 2025 года компания отчиталась о преодолении отметки в 8 млн пользователей.
  • Эти данные свидетельствуют о том, что у Starlink появилось около миллиона новых клиентов меньше чем за два месяца, пишет Business Insider. В среднем за этот период количество пользователей сервиса росло более чем на 20 тысяч человек в день.
  • За год их число почти удвоилось — в декабре 2024 года Starlink использовали 4,6 млн человек, отмечает издание.
  • В начале декабря 2025-го SpaceX оценила себя в $800 млрд в тендерном предложении для инвесторов, что может сделать её самой дорогой частной компанией. SpaceX также рассматривает возможность провести IPO в 2026 году.

#новости #starlink

10
116 комментариев