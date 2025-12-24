Starlink привлекла 1 млн новых клиентов с ноября 2025 года — их общее количество превысило 9 млн

SpaceX, развивающая проект Starlink, может провести IPO в 2026-м. Источник: BloombergЧисло клиентов Starlink достигло 9 млн человек в 155 странах, говорится в заявлении сервиса. В начала ноября 2025 года компания отчиталась о преодолении отметки в 8 млн пользователей.Эти данные свидетельствуют о том, что у Starlink появилось около миллиона новых клиентов меньше чем за два месяца, пишет Business Insider. В среднем за этот период количество пользователей сервиса росло более чем на 20 тысяч человек в день.За год их число почти удвоилось — в декабре 2024 года Starlink использовали 4,6 млн человек, отмечает издание.В начале декабря 2025-го SpaceX оценила себя в $800 млрд в тендерном предложении для инвесторов, что может сделать её самой дорогой частной компанией. SpaceX также рассматривает возможность провести IPO в 2026 году.#новости #starlink