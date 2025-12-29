«Билайн» запустил совместный проект с China Mobile: абоненты смогут получать звонки и SMS с китайского номера, а пользоваться интернетом — с российского

Стоимость — от 750 рублей в месяц. Скриншот vc.ru Операторы запустили в России сервис CMLink, пишет Forbes. Его суть в том, что одна SIM-карта работает на несколько номеров: таким образом, можно связать китайский и российский номера.На номер «Билайна» можно получать звонки и SMS с телефона China Mobile, в том числе проверочные коды китайских приложений, отправленные на китайский номер. Мобильный интернет и звонки по России предоставляет «Билайн». Купить такую SIM-карту можно в салоне оператора или на сайте. Иностранному гражданину для её покупки, как и обычно, нужно сдать биометрию и подтвердить её. Стоимость тарифов — от 750 до 1020 рублей в месяц.Скриншот vc.ru Сервис будет востребован у студентов, специалистов и компаний: им нужны «стабильная голосовая связь, корректная доставка кодов верификации китайских сервисов и предсказуемая стоимость», считают в China Mobile.По итогам 2025 года в Россию приедет около 1,6-1,65 млн человек, половина — из Китая, прогнозирует Ассоциация туроператоров России.В декабре 2025-го Владимир Путин отменил въездные визы для граждан Китая: туристы теперь могут свободно приезжать в Россию и оставаться здесь на 30 дней. После введения «безвиза» турпоток из КНР в Россию может удвоиться, оценивали ранее участники рынка в беседе с Forbes.#новости