Евгения Евсеева
Сервисы

Британский регулятор начал расследование против X из-за порнографических дипфейков, сгенерированных Grok, — об этом просило правительство страны

В случае нарушений соцсети может грозить блокировка.

  • Медиарегулятор Ofcom начал официальное расследование в отношении соцсети X, пишет Reuters.
  • Во время проверки Ofcom оценит, есть ли риск, что британские пользователи могут видеть контент, запрещённый в стране, — это как раз эротические изображения, созданные без согласия на то человека, в том числе сгенерированные ИИ.
  • Также регулятор выяснит, предпринимала ли соцсеть «достаточные и своевременные меры», чтобы предотвратить распространение подобного контента.
  • Если нарушения найдут, британским компаниям могут запретить размещать рекламу в соцсети, а саму платформу — заблокировать в стране.
  • Проверка связана со скандалом с эротическими дипфейками, которые Grok генерировал внутри X. Из-за этого доступ к чат-боту заблокировали в Малайзии и Индонезии. Сама платформа сделала редактирование изображений по отметке @grok под постами в X платным.

