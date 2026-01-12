Британский регулятор начал расследование против X из-за порнографических дипфейков, сгенерированных Grok, — об этом просило правительство страны

В случае нарушений соцсети может грозить блокировка. Медиарегулятор Ofcom начал официальное расследование в отношении соцсети X, пишет Reuters.Во время проверки Ofcom оценит, есть ли риск, что британские пользователи могут видеть контент, запрещённый в стране, — это как раз эротические изображения, созданные без согласия на то человека, в том числе сгенерированные ИИ.Также регулятор выяснит, предпринимала ли соцсеть «достаточные и своевременные меры», чтобы предотвратить распространение подобного контента.Если нарушения найдут, британским компаниям могут запретить размещать рекламу в соцсети, а саму платформу — заблокировать в стране.Проверка связана со скандалом с эротическими дипфейками, которые Grok генерировал внутри X. Из-за этого доступ к чат-боту заблокировали в Малайзии и Индонезии. Сама платформа сделала редактирование изображений по отметке @grok под постами в X платным.#новости #x