Евгения Евсеева
Сервисы

Spotify поднимет цены на индивидуальную Premium-подписку в США на $1 — до $13 в месяц

Вырастут цены и на другие планы.

Источник: Spotify
Источник: Spotify
  • Стоимость индивидуальной месячной подписки вырастет примерно на 8% с нынешних $12 (942,8 рубля по курсу ЦБ на 15 января 2026 года), пишет Bloomberg.
  • Стоимость других планов вырастет сильнее: Duo — с $17 до $19 (с 1335,6 рубля до 1492,8 рубля), а семейной — с $20 до $22 (с 1571,4 рубля до 1728,5 рубля), сообщает The Verge.
  • В 2025 году Spotify поднимал стоимость подписки — в Европе, Южной Азии, Африке, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. В США цены не менялись с 2024-го.
  • В подписку входят возможность слушать музыку без рекламы, скачивать треки для прослушивания в офлайне, высокое качество звука и другие функции.

#новости #spotify

22 комментария