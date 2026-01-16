Разработчик системы управления базами данных ClickHouse привлёк $400 млн при оценке в $15 млрд

В мае 2025 года, по данным Bloomberg, инвесторы оценивали компанию в $6,35 млрд.Сооснователи ClickHouse — Юрий Изралевский, Аарон Кац и Алексей Миловидов. Источник: ClickHouse Компания привлекла инвестиции в раунде D, который возглавила Dragoneer Investment Group. В нём также участвовали Bessemer Venture Partners, GIC, Index Ventures, Khosla Ventures и другие.Reuters пишет со ссылкой на гендиректора Аарон Каца, что оценка ClickHouse составила $15 млрд. Для сравнения: в мае 2025 года разработчик привлёк $350 млн при оценке, по данным Bloomberg, в $6,35 млрд. Компания планирует использовать финансирование для ускорения разработки продуктов, развития продаж и маркетинга.ClickHouse также объявила о покупке немецкого стартапа Langfuse — разработчика платформы с открытым исходным кодом для мониторинга и оценки качества LLM-приложений. Условия сделки не раскрыли. Команда стартапа перейдёт в ClickHouse.ClickHouse была внутренней разработкой «Яндекса» для задач «Яндекс.Метрики». Первый прототип системы появился в 2009 году. В 2021-м «Яндекс» создал компанию ClickHouse в партнёрстве с фондами Benchmark Capital и Index Ventures и с инвестициями в $50 млн.В том же году ClickHouse зарегистрировалась в штате Делавэр, а в 2022-м — открыла европейский офис в Амстердаме, следует из информации на сайте компании. Штаб-квартира — в Сан-Франциско. Тогда же компания заявила, что не связана с Россией — хотя у неё и есть «талантливая команда российских инженеров-программистов» и инвестиции от нидерландской Yandex N.V..Летом 2024 года Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы, а затем сменила название на Nebius Group. По данным Bloomberg, Nebius владеет менее 30% ClickHouse.#новости #clickhouse