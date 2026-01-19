Популярное
Полина Лааксо
Сервисы

«Яндекс Карты» добавили возможность делиться геопозицией с близкими в реальном времени

Трансляция может быть временной и постоянной.

Источник здесь и ниже: «Яндекс»
  • Чтобы поделиться местонахождением, нужно нажать на свою геометку в мобильном приложении. Сервис может запросить разрешение на постоянный доступ к геопозиции, чтобы обновлять её при свёрнутом и закрытом приложении.
  • Предустановленных сроков несколько: 15 минут, один час, восемь часов, сутки и «Пока не отключу». После отправки пользователь увидит таймер и сможет проверить, подключился ли получатель к трансляции. В том же окне будет кнопка завершения: отключить трансляцию можно в любой момент.
  • Получатель увидит срок действия трансляции и уровень заряда устройства своего собеседника (в тесте редактора vc.ru он был выше реального на 2%) и сможет построить маршрут до него при желании.
  • Трансляциями можно управлять из раздела «Геопозиция». Чтобы его найти, нужно открыть свой профиль, нажав на аватар в левом верхнем углу.
Так работает функция
  • В феврале 2025 года «2ГИС» добавил функцию совместных поездок — их участники могут видеть друг друга на карте.

#новости

7
3
2
17 комментариев