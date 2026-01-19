«Яндекс Карты» добавили возможность делиться геопозицией с близкими в реальном времени

Трансляция может быть временной и постоянной.Источник здесь и ниже: «Яндекс»Чтобы поделиться местонахождением, нужно нажать на свою геометку в мобильном приложении. Сервис может запросить разрешение на постоянный доступ к геопозиции, чтобы обновлять её при свёрнутом и закрытом приложении.Предустановленных сроков несколько: 15 минут, один час, восемь часов, сутки и «Пока не отключу». После отправки пользователь увидит таймер и сможет проверить, подключился ли получатель к трансляции. В том же окне будет кнопка завершения: отключить трансляцию можно в любой момент.Получатель увидит срок действия трансляции и уровень заряда устройства своего собеседника (в тесте редактора vc.ru он был выше реального на 2%) и сможет построить маршрут до него при желании.Трансляциями можно управлять из раздела «Геопозиция». Чтобы его найти, нужно открыть свой профиль, нажав на аватар в левом верхнем углу.Так работает функцияВ феврале 2025 года «2ГИС» добавил функцию совместных поездок — их участники могут видеть друг друга на карте.#новости