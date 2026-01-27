Госдума поддержала в первом чтении законопроект об обязанности операторов приостановить оказание услуг связи по запросу ФСБ

Для «защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности».Источник: Andrea Piacquadio / PexelsДокумент вносит поправки в закон «О связи». В Госдуму их внесли в ноябре 2025 года.Согласно законопроекту, операторы будут обязаны приостанавливать оказание услуг связи при поступлении запроса от Федеральной службы безопасности (ФСБ).В этом случае компании не будут нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг.При предварительном рассмотрении инициативы замглавы Минцифры Иван Лебедев пояснял, что поправки нужны из-за «многочисленных судебных претензий к операторам» — «они не в должной степени оказывают услуги по договору, который на себя взяли». При этом при атаке беспилотников важно быстро ограничить работу сотовой связи, добавил он.Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали: мера не нова, но теперь её хотят «формализовать и сделать технически оперативной». Также проект определит орган, с которым будут взаимодействовать операторы.#новости #законы