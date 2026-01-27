Популярное
Госдума поддержала в первом чтении законопроект об обязанности операторов приостановить оказание услуг связи по запросу ФСБ

Для «защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности».

Источник: Andrea Piacquadio / Pexels
Источник: Andrea Piacquadio / Pexels
  • Документ вносит поправки в закон «О связи». В Госдуму их внесли в ноябре 2025 года.
  • Согласно законопроекту, операторы будут обязаны приостанавливать оказание услуг связи при поступлении запроса от Федеральной службы безопасности (ФСБ).
  • В этом случае компании не будут нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг.
  • При предварительном рассмотрении инициативы замглавы Минцифры Иван Лебедев пояснял, что поправки нужны из-за «многочисленных судебных претензий к операторам» — «они не в должной степени оказывают услуги по договору, который на себя взяли». При этом при атаке беспилотников важно быстро ограничить работу сотовой связи, добавил он.
  • Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали: мера не нова, но теперь её хотят «формализовать и сделать технически оперативной». Также проект определит орган, с которым будут взаимодействовать операторы.

#новости #законы

