«2ГИС» добавил линзу «Работа» — вид карты с вакансиями в городе

Она пригодится тем, кто, например, ищет работу возле дома или учёбы.Источник: «2ГИС» Сервис рассказал о запуске линзы «Работа» — это вид карты, после включения которого на карте появится расположение вакансий в городе.Пользователи могут отфильтровать их по должностям. Если по одному адресу есть несколько предложений, на маркере будет указано их количество.Не выходя из сервиса, можно посмотреть название компании, требования, предлагаемую зарплату и другие детали, а также построить маршрут до точки. Связаться с работодателем можно по телефону или перейти на сайт с вакансией.Данные об актуальных вакансиях предоставляют HeadHunter и компании-рекламодатели, которые могут добавлять их в личном кабинете. Линза «Работа» доступна в актуальной версии приложения «2ГИС» для iOS и Android и в веб-версии.Источник: «2ГИС»«2ГИС» запустил «Линзы», которые адаптируют карту под задачу, в октябре 2025 года. При выборе режима меняется только логика отображения информации на карте. Например, автомобильная «линза» покажет пробки, ремонтные работы, пометки о ДТП, камеры и другое. Туристическая «линза» выделит на карте достопримечательности и туристические маршруты.#новости #2гис