Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Истории
Путешествия
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

«2ГИС» добавил линзу «Работа» — вид карты с вакансиями в городе

Она пригодится тем, кто, например, ищет работу возле дома или учёбы.

Источник: «2ГИС»
Источник: «2ГИС»
  • Сервис рассказал о запуске линзы «Работа» — это вид карты, после включения которого на карте появится расположение вакансий в городе.
  • Пользователи могут отфильтровать их по должностям. Если по одному адресу есть несколько предложений, на маркере будет указано их количество.
  • Не выходя из сервиса, можно посмотреть название компании, требования, предлагаемую зарплату и другие детали, а также построить маршрут до точки. Связаться с работодателем можно по телефону или перейти на сайт с вакансией.
  • Данные об актуальных вакансиях предоставляют HeadHunter и компании-рекламодатели, которые могут добавлять их в личном кабинете. Линза «Работа» доступна в актуальной версии приложения «2ГИС» для iOS и Android и в веб-версии.
Источник: «2ГИС»
Источник: «2ГИС»
  • «2ГИС» запустил «Линзы», которые адаптируют карту под задачу, в октябре 2025 года. При выборе режима меняется только логика отображения информации на карте. Например, автомобильная «линза» покажет пробки, ремонтные работы, пометки о ДТП, камеры и другое. Туристическая «линза» выделит на карте достопримечательности и туристические маршруты.

#новости #2гис

3
1
12 комментариев