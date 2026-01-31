Популярное
Microsoft пересмотрит планы по «повсеместному» внедрению ИИ-функций в Windows 11 — Windows Central

На это жаловались некоторые пользователи.

Источник: Microsoft
Источник: Microsoft
  • «Повсеместное» внедрение помощника Copilot в Windows 11 вызвало недовольство среди некоторых пользователей, пишет Windows Central. Особенно после того, как осенью 2025 года глава подразделения Windows & Devices Паван Давулури написал в X, что Windows превратится в «агентную ОС».
  • По словам источников издания, теперь компания пересматривает стратегию по внедрению ИИ-функций в Windows 11. В частности, интеграцию Copilot с приложениями вроде той, что есть в Paint и «Блокноте». В итоге Microsoft может отказаться от некоторых функций в приложениях или по крайней мере от бренда Copilot, предполагает издание.
  • Ещё одна функция, план развития которой пересматривают, — Windows Recall, которая «запоминала» действия пользователя, говорят источники. Microsoft якобы также приостановила работу над дополнительными кнопками Copilot для встроенных приложений.
  • Microsoft начала тестировать ИИ-функции для редактирования текста в «Блокноте» на Windows 11 в 2024 году. Тогда же — генеративную заливку и удаление в Paint. В сентябре 2025 года компания добавила агентские функции в Word и Excel.
