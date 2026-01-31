Владелец OnlyFans ведёт переговоры с Architect Capital о продаже контрольного пакета компании — источники

О том, что сервис ищет покупателя, весной 2025 года сообщало Reuters.О возможной сделке рассказали источники WSJ, Reuters и TechCrunch. По словам собеседников газеты, эксклюзивные переговоры ведёт Architect Capital, которая может приобрести около 60% компании.В рамках сделки OnlyFans оценят примерно в $5,5 млрд с учётом долга (без него — $3,5 млрд). Сделка пока не завершена и переговоры могут сорваться, добавили собеседники.В мае 2025 года источники Reuters рассказывали, что OnlyFans ведёт переговоры с группой инвесторов во главе с американской Forest Road о продаже платформы за $8 млрд. По словам собеседника TechCrunch, у сервиса было несколько заинтересованных потенциальных покупателей.Согласно презентации для инвесторов, с которой ознакомилась WSJ, Architect Capital видит возможности для развития платёжных сервисов для авторов контента, у которых могут быть сложности с получением банковских услуг. Компания также считает, что у OnlyFans есть шанс выйти на биржу в 2028 году.OnlyFans запустил в 2016 году британский предприниматель Тим Стокли. В 2018 году «не менее 75%» Fenix International, материнской компании сервиса, купил Лео Радвинский, писала Financial Times. Платформа, популярность которой резко выросла во время пандемии, наиболее известна за счёт развлечений для взрослых и эротического контента. Сервис насчитывает более 300 млн пользователей, писала WSJ летом 2025-го. Виктория ЛиAI21.08.2025«Как только чат-боты научатся продавать, нас всех уволят»: ассистентов по переписке OnlyFans-моделей начали заменять на ИИ По данным OnlyGuider, успех моделей держится на личном общении: «эксклюзивный» контент в приватных сообщениях приносит 70% всей выручки.#новости #onlyfans