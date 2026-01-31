Владелец OnlyFans ведёт переговоры с Architect Capital о продаже контрольного пакета компании — источники

«Как только чат-боты научатся продавать, нас всех уволят»: ассистентов по переписке OnlyFans-моделей начали заменять на ИИ

По данным OnlyGuider, успех моделей держится на личном общении: «эксклюзивный» контент в приватных сообщениях приносит 70% всей выручки.