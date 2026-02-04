Adobe передумала закрывать программу для анимаций Adobe Animate из-за реакции пользователей

Через день после объявления о закрытии. Приложение продолжит работать в «режиме технического обслуживания», сообщила компания. Это значит, что оно будет получать обновления безопасности и исправления ошибок, но без добавления новых функций.Прекращать поддержку или закрывать доступ к приложению не будут. Режим «технического обслуживания» продлится «неопределённое время» — то есть пока без даты его прекращения.Adobe объявила о закрытии программы 3 февраля 2026 года. Решение разочаровало пользователей — они были обеспокоены отсутствием альтернатив, аналогичных по функциональности. Один из них просил Adobe хотя бы открыть исходный код программы, а не отказываться от неё.Компания на это ответила, что Animate просуществовал более 25 лет и хорошо выполнял свои задачи — но «по мере развития технологий появляются новые платформы».#новости #adobe #adobeanimate