Евгения Евсеева
Сервисы

Adobe передумала закрывать программу для анимаций Adobe Animate из-за реакции пользователей

Через день после объявления о закрытии.

  • Приложение продолжит работать в «режиме технического обслуживания», сообщила компания. Это значит, что оно будет получать обновления безопасности и исправления ошибок, но без добавления новых функций.
  • Прекращать поддержку или закрывать доступ к приложению не будут. Режим «технического обслуживания» продлится «неопределённое время» — то есть пока без даты его прекращения.
  • Adobe объявила о закрытии программы 3 февраля 2026 года. Решение разочаровало пользователей — они были обеспокоены отсутствием альтернатив, аналогичных по функциональности. Один из них просил Adobe хотя бы открыть исходный код программы, а не отказываться от неё.
  • Компания на это ответила, что Animate просуществовал более 25 лет и хорошо выполнял свои задачи — но «по мере развития технологий появляются новые платформы».

#новости #adobe #adobeanimate

