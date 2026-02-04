The Verge: Google выпустит Aluminium OS в 2028 году — ChromeOS будут поддерживать до 2034-го

Изначально новую ОС планировали запустить в 2026 году. Источник: The VergeПолноценный релиз операционной системы Aluminium OS, которая объединит Android и ChromeOS, состоится не раньше 2028 года, пишет The Verge со ссылкой на судебные документы по антимонопольному делу против Google.В сентябре 2025 года руководитель отдела экосистемы Android Самир Самат заявлял, что Aluminium OS выйдет в 2026-м. Но в предоставленных суду материалах говорится, что в 2026 году Google предоставит систему только «доверенным тестировщикам».При этом даже после выхода новой операционной системы Google будет вынуждена поддерживать ChromeOS до 2034 года, чтобы выполнить «десятилетнее обязательство по поддержке», отмечает издание.Aluminium OS будет «построена на основе искусственного интеллекта», то есть глубоко интегрирована с нейросетью Gemini, сообщало Android Authority. В конце января 2026 года Google случайно опубликовала два видео с устройства под управлением Aluminium OS — позже их удалили. #новости #google #aluminium