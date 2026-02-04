Популярное
Данила Бычков
Сервисы

The Verge: Google выпустит Aluminium OS в 2028 году — ChromeOS будут поддерживать до 2034-го

Изначально новую ОС планировали запустить в 2026 году.

Источник: The Verge
  • Полноценный релиз операционной системы Aluminium OS, которая объединит Android и ChromeOS, состоится не раньше 2028 года, пишет The Verge со ссылкой на судебные документы по антимонопольному делу против Google.
  • В сентябре 2025 года руководитель отдела экосистемы Android Самир Самат заявлял, что Aluminium OS выйдет в 2026-м. Но в предоставленных суду материалах говорится, что в 2026 году Google предоставит систему только «доверенным тестировщикам».
  • При этом даже после выхода новой операционной системы Google будет вынуждена поддерживать ChromeOS до 2034 года, чтобы выполнить «десятилетнее обязательство по поддержке», отмечает издание.
  • Aluminium OS будет «построена на основе искусственного интеллекта», то есть глубоко интегрирована с нейросетью Gemini, сообщало Android Authority. В конце января 2026 года Google случайно опубликовала два видео с устройства под управлением Aluminium OS — позже их удалили.

#новости #google #aluminium

