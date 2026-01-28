Google случайно показала, как выглядит её новая ОС Aluminium — гибрид Android и ChromeOS

Работник компании опубликовал два коротких видео — но их быстро удалили. Источник: 9To5Google9To5Google обнаружило сообщение об ошибке, связанной с вкладками Chrome в режиме инкогнито, к которому были прикреплены видеозаписи, сделанные с устройства под управлением Aluminium OS.Google ограничила доступ к сообщению, но издание успело скачать эти видео. Оно узнало, что записи сделали с ноутбука HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook, и нашло упоминание аббревиатуры ALOS — от Aluminium OS.В видео в качестве ОС указана Android 16, а номер сборки совпадает с номером ALOS, упомянутым в отчёте об ошибке.Источник: 9To5GoogleСнизу экрана расположена панель задач, похожая на ChromeOS, а сверху — строка меню, больше напоминающая Android. В ней находятся системные иконки батареи, подключения к Wi-Fi и другие.Слухи о том, что Google собирается объединить Android и ChromeOS в единую Aluminium OS на базе ИИ, появились в ноябре 2025 года: компания опубликовала вакансию старшего менеджера по продуктам, который должен над ней работать.В сентябре 2025 года руководитель отдела экосистемы Android Самир Самат сообщил, что компания «объединяет Chrome OS и Android в единую платформу» и планирует выпустить её в 2026 году.#новости #google #aluminium