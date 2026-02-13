Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

Автоматизированный сервис для краткосрочной аренды жилья Keygo выходцев из «Яндекса» привлёк 150 млн рублей

Деньги пойдут на расширение в России — в стране сервис работает с лета 2025 года.

Источник: Keygo
Источник: Keygo
  • Это третий инвестиционный раунд для компании, сообщила она. В октябре 2023 года Keygo привлёк $500 тысяч при оценке в $3,5 млн. В ноябре 2024-го — ещё 150 млн рублей от венчурного фонда «Билайна» и других.
  • Инвесторами стали «Венчурные инвестиции 1» (венчурный фонд «Т-Инвестиций» для физлиц), Pantea Capital, а также «Хайв» (венчурный фонд «Билайна») и «Талеон Инвест». Оценка стартапа неизвестна.
  • Как пишут «Ведомости», венчурный фонд «Т-Инвестиций» вложил больше половины суммы — 85 млн рублей в обмен на 8,85% Keygo. У Pantea Capital будет 4,1%, размер инвестиций не уточняется.
  • Привлечённые средства направят на масштабирование бизнеса в России, развитие технологий, бренда и команды.
  • Keygo запустили в 2023 году Геворг Бегларян и Дмитрий Сигов, которые развивали сервисы «Яндекса» на международных рынках. Стартап берёт помещения в «долгосрочное управление» у владельцев на срок от года, а затем сдаёт. Система заезда и выезда автоматизированная.
  • По собственным данным, армянский стартап управляет более 250 объектами в России и Армении. Выручка от бронирований по итогам 2025-го — больше $2,7 млн.

