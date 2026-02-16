Офлайн-мессенджер Джека Дорси BitChat добавит возможность делиться приложением с другими пользователями без подключения к интернету

Когда функция станет доступна — неизвестно. Источник: @BitchatMe_BitChat разрабатывает функцию прямой установки приложения между устройствами — для этого не нужно будет подключение к интернету. В феврале 2026 года Apple обновила правила для приложений в App Store — теперь анонимные чаты, включая BitChat, могут удалять с площадки, писало 9to5Mac.Сооснователь Twitter Дорси представил BitChat 7 июля 2025 года — как «проект выходного дня». В его документации говорится, что это полностью децентрализованное приложение без серверной инфраструктуры. Для регистрации не нужны emal-адреса или номера телефонов. Аккаунтов нет.BitChat позволяет обмениваться зашифрованными сообщениями через Bluetooth-сети из разных устройств без использования интернета.#новости #bitchat