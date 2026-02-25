Discord отложил введение обязательной проверки возраста до второй половины 2026 года

В компании признали, что «совершили ошибку», когда объявили о необходимости верификации.Фото Bloomberg Об этом сообщил сооснователь сервиса Станислав Вишневский. Он отметил, что понимает недовольство пользователей, когда речь идёт о верификации и сборе личных данных.Сооснователь платформы рассказал, что 90% пользователей не столкнутся с необходимостью подтверждать возраст. Внутренние системы платформы будут определять его автоматически — Вишневский пообещал поделиться методологией позже.Остальные 10% юзеров смогут пройти верификацию без предоставления лишней информации о своей личности. В случае отказа они всё ещё смогут пользоваться сервисом, но доступ к контенту с возрастным ограничением будет ограничен.Вишневский заявил, что Discord не станет продолжать сотрудничество с организацией Persona, которая обрабатывала данные пользователей во время ограниченного теста функции. Её главный инвестор, Питер Тиль, числится соучредителем компании Palantir, которая разрабатывает инструменты анализа данных для спецслужб и государственных органов. Вместо этого Discord собирается найти сразу несколько подрядчиков, которые будут заниматься обработкой персональной информации, чтобы предоставить пользователям больше способов верификации.Вишневский пообещал, что после внедрения проверки возраста в компании поделятся подробным отчётом о количестве пользователей, которые прошли верификацию, и выбранных ими методах подтверждения.Наконец, сооснователь Discord признал, что компания «совершила ошибку», когда объявила о необходимости верификации. Он не ждёт, что «одним постом сможет вернуть доверие пользователей». Платформа продолжит развиваться, чтобы предоставить своим клиентам лучшие условия использования.О введении обязательной проверки возраста Discord сообщила в начале февраля 2026 года. В компании обосновали решение желанием сделать сервис более безопасным для несовершеннолетних.#новости #discord