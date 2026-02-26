В App Store появилось приложение Active Lab с функциями «Т-Инвестиций»

Оно замаскировано под образовательную платформу с каталогом экспериментов по физике, химии и биологии. Скриншот vc.ruО релизе «Т-Инвестиции» рассказали в Telegram-канале. В сервисе отметили, что это новая версия приложения, которая включает ряд «улучшений».Например, добавили режим «активной торговли» — по нажатию на позицию в биржевом стакане, обновили форму заявки. В «Пульсе» появились вкладка «Подписки» и «карусель с видеороликами». Для фьючерсов добавили «экран максимальных плеч и вариационной маржи», а также «обновлённые мультипликаторы».С февраля 2023 года «Т-Банк» находится под санкциями ЕС, а с июля — под санкциями США. В марте того же года приложения группы пропали из App Store.Последний раз «замаскированное» приложение с функциями «Т-Инвестиций» появлялось в App Store в ноябре 2025 года.#новости #т-инвестиции