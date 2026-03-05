Популярное
Apple Music добавит систему метаданных, с помощью которой лейблы и дистрибуторы музыки должны будут помечать ИИ-контент

В том числе фрагменты композиций, тексты песен, обложки и видео.

Источник: TechCrunch
  • Apple уведомила лейблы и дистрибьюторов, что при загрузке новых произведений в Apple Music они должны использовать специальные «теги прозрачности» с указанием об использовании ИИ, пишет 9to5mac.
  • В компании заявили, что теги — первый шаг к повышению прозрачности для ИИ-контента на фоне того, как индустрия адаптируется к «новым творческим возможностям».
  • Всего предусмотрено четыре вида тегов на основе метаданных: для обложек, текстов песен (когда ИИ сгенерировал большую часть текста песни), фрагментов музыки и клипов.
  • При этом Apple оставляет за партнёрами право самостоятельно определять, что считать ИИ-контентом, отмечает издание. Лейблы и дистрибьюторы будут вручную указывать, использовался ли ИИ. Как будут контролировать достоверность сведений, компания не уточняет.
  • В феврале 2026 года Nikkei сообщило, что Sony разработала инструмент, который идентифицирует исходную музыку, использованную в композициях, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. Это должно помочь создать систему распределения доходов, полученных от сгенерированной музыки.
Ася Карпова
AI
Хиты по кнопке: нейромузыка всё чаще залетает в чарты — что говорят стриминги, продюсеры, авторы и закон

Пообщались с участниками рынка и рассказали про зарубежный опыт.

Скриншот из клипа «Границы», который Дима Билан выпустил совместно с автором ИИ-песни «Расскажи, Снегурочка» Sasha Komovich

