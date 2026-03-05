Популярное
Таня Боброва
Сервисы

WhatsApp* работает над запуском подписки с опциями кастомизации приложения — WABetaInfo

Она будет необязательной, основные функции мессенджера останутся бесплатными, отмечает издание.

Источник здесь и далее: WABetaInfo
  • Мессенджер планирует запустить WhatsApp Plus для своих приложений на Android и iOS, выяснило WABetaInfo. Сейчас тариф находится в разработке. Цена подписки и дата запуска неизвестны.
  • По данным издания, с WhatsApp Plus пользователи смогут кастомизировать иконку приложения и цвет оформления элементов интерфейса. Среди опций также — возможность закрепить до 20 чатов вместо стандартного лимита в три.
  • Подписка может включать набор эксклюзивных рингтонов для персонализации уведомлений, пишет издание. Подписчики также могут получить доступ к эксклюзивным стикерам и другие опции.
  • Сейчас Meta* монетизирует WhatsApp* за счёт рекламы, отмечает AndroidPolice. Также есть подписка для бизнес-аккаунтов Meta* Verified. В январе 2026 года Android Authority заметило в бета-версии для Android упоминание платной подписки, которая отключает встроенную рекламу в каналах и «статусах».

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #whatsapp

