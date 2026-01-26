В бета-версии WhatsApp* для Android нашли упоминание платной подписки, которая отключает встроенную рекламу в каналах и «статусах»

Показывать рекламу мессенджер начал летом 2025 года. Скриншот Android AuthorityУпоминание подписки появилось в последней бета-версии WhatsApp* для Android, пишет Android Authority. Авторы издания также смогли просмотреть системное сообщение об отмене платной подписки при изменении возраста.Официально в WhatsApp* не сообщали о планах запустить подписку. Как она может работать и сколько стоить, пока неясно, отмечает издание.Летом 2025 года мессенджер начал показывать рекламу во вкладке «Актуальное», где можно посмотреть публикации каналов и «статусы» пользователей. В сервисе отметили: если пользователь использует мессенджер только для общения, объявления он не увидит.Тогда же WhatsApp* сообщил, что в будущем авторы смогут запускать платные подписки на каналы для доступа к эксклюзивному контенту и получат инструмент для продвижения каналов в поиске.В конце декабря 2025-го пользователи в России снова пожаловались на сбои в работе WhatsApp*. Источник РБК на телеком-рынке заявил, что с 22 декабря скорость работы мессенджера сократилась на 70-80%. Роскомнадзор же напомнил: введение ограничений продолжат, а если сервис не выполнит требования российского законодательства, его заблокируют.*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости #whatsapp