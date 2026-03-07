Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

Жители Москвы второй день подряд пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

Источники «Ъ» говорили, что проблема во «внешних ограничениях».

Скриншот vc.ru 
  • По данным Downdetector, на сбои в Москве за сутки пожаловалось около 2000 раз. Больше всего жалоб на мобильный интернет и связь. По данным «Сбой.рф», сбои в работе есть у всех крупных операторов и провайдеров.
  • Проблемы начались в городе вечером 5 марта 2026 года: интернет и связь перестали работать в некоторых районах Южного и Центрального административного округа Москвы. Источники «Ъ» говорили, что причина — «внешние ограничения».
  • Как пишет MSK1.RU, проблемы возникают в разных районах Москвы, у некоторых — третий день подряд.
Артур Мартыгин
Сервисы
От полного отключения до миллиардных штрафов: как разные страны контролируют интернет

И какие технические и правовые механизмы используют.

Источник: «РИА Новости»

118 комментариев