Жители Москвы второй день подряд пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

Источники «Ъ» говорили, что проблема во «внешних ограничениях». Скриншот vc.ru По данным Downdetector, на сбои в Москве за сутки пожаловалось около 2000 раз. Больше всего жалоб на мобильный интернет и связь. По данным «Сбой.рф», сбои в работе есть у всех крупных операторов и провайдеров.Проблемы начались в городе вечером 5 марта 2026 года: интернет и связь перестали работать в некоторых районах Южного и Центрального административного округа Москвы. Источники «Ъ» говорили, что причина — «внешние ограничения».Как пишет MSK1.RU, проблемы возникают в разных районах Москвы, у некоторых — третий день подряд.Артур МартыгинСервисы26 феврОт полного отключения до миллиардных штрафов: как разные страны контролируют интернет И какие технические и правовые механизмы используют.#новости #москва