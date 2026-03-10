Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

РКН отказался комментировать ограничения мобильного интернета в Москве, в Кремле связали их с «обеспечением безопасности»

Сбой продолжается уже пятые сутки.

  • Проблемы с мобильным интернетом в Москве начались вечером 5 марта 2026 года. Источники «Ъ» говорили, что причина — «внешние ограничения». Они продолжаются уже пятые сутки.
  • Ограничения действуют в разных районах города — не только центральном. По данным Downdetector, за последние сутки на сбои пожаловались около 1000 раз.
  • В Роскомнадзоре (РКН) заявили, что с вопросами об интернете в Москве стоит обращаться в Минцифры. Редакция vc.ru направила запрос в ведомство, но на момент публикации заметки комментария не получила.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «все отключения и ограничения интернета и связи происходят строго в соответствии с действующим законодательством». Причина, скорее всего — «обеспечение безопасности».

#новости

79 комментариев