Сервис «Wink Книги» стал недоступен — в онлайн-кинотеатре говорят, что готовят перезапуск

Но сервис убрали из подписок.Скриншот vc.ruИнформация о том, что с 20 марта 2026 года «Wink Книги» будет недоступен, появилась на странице вопросов и ответов на сайте Wink. В связи с этим видеосервис обновляет состав своих подписок, в частности, будет закрыта «Wink Книги».РБК и «Ъ» приводят сообщение директора медиасервисов Wink Максима Петровского из его Telegram-канала: «Сложный рынок с игроками-монополистами, узкая аудитория, высокая стоимость привлечения — лишь часть проблем. Короче говоря, дальше решили не развивать. Но с книжным контентом придумаем кое-что другое».В пресс-службе онлайн-кинотеатра сообщили vc.ru, что книги временно недоступны в связи с перезапуском: «Мы перестраиваем свою инфраструктуру, чтобы сделать сервис ещё более удобным для пользователей».В «Литресе» в декабре 2025 года оценивали, что по итогам года рынок электронных книг в России вырастет на 22% год к году — до 23,5 млрд рублей. Рост рынка в 2026 году в компании ждут на уровне 19-20%. По словам гендиректора группы Сергея Анурьева, «три кита», на которых держится рынок электронных книг, — подписка, сервисы самиздата и аудиокниги.Полина Лааксо