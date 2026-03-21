Microsoft удалит ИИ-функции из «Блокнота» и других программ Windows 11, оставив только «действительно полезные»

Компания также рассказала о других обновлениях на фоне критики со стороны пользователей.«Панель задач» можно будет перемещать по экрану. Источник: Microsoft Руководитель направления Windows Паван Давулури опубликовал план по обновлению Windows 11 и разослал письма участникам программы предварительного тестирования. У них новая версия ОС станет доступна в течение месяца.Давулури пообещал интегрировать только «действительно полезные и хорошо проработанные» ИИ-функции там, где это целесообразно. Первым делом Microsoft удалит «ненужные» опции вызова Copilot в «Фотографиях», «Виджетах» и «Блокноте».16 марта 2026 года Windows Central со ссылкой на источники писало, что компания обсуждает отказ от части ИИ-функций, чтобы снизить репутационные риски — пользователи считают большинство из них бесполезными, из-за чего прозвали компанию Microslop.Microsoft также обещает ускорить запуск «Проводника», сделать более «плавную» навигацию и повысить надёжность работы с файлами.Среди других обновлений — возможность перемещать «Панель задач» вверх, вниз или по бокам экрана, улучшенный контроль над виджетами и расширенные возможности персонализации ленты Discover.Компания планирует изменить и систему обновлений. Их можно будет пропускать или откладывать на любой срок, а также перезагружать и выключать устройство без обновления.