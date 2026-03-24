В центре Москвы спустя почти три недели снова заработал мобильный интернет

Жители столицы стали жаловаться на перебои с мобильным интернетом и связью в начале марта 2026 года.Горожане снова могут подключиться к интернету без ограничений у станций метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Курская», «Площадь революции», «Киевская» и в других местах, пишут «РИА Новости».В «Т2 Мобайл» подтвердили РБК, что мобильный интернет «действительно доступен в полном объёме». О восстановлении его работы в Москве сказали и в «Билайне».Мобильный интернет и связь перестали работать в некоторых районах Москвы вечером 5 марта 2026 года, писал «Код Дурова». 6 марта 2026 года два источника «Ъ» на телеком-рынке связали перебои в работе мобильного интернета и связи в столице с «внешними ограничениями». Какими — не уточняли.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что перебои в крупных городах России связаны «с обеспечением безопасности». Связанные с ними проблемы бизнеса будут «анализировать».По данным «Кода Дурова», во время ограничений работали некоторые сайты из «белого списка» — перечня сервисов, которые должны работать при отключениях. 13 марта источники «Ъ» тоже говорили, что в Москве заработали «белые списки». Один из собеседников сообщал о «полноценном» запуске, другой — что списки работают, но частично.21 марта Telegram-канал Mash сообщил, что провайдеры домашнего интернета в Москве «срочно внедряют систему "белых списков"». В Минцифры заявили: перечень используют только при ограничении мобильного интернета, а сообщения о введении «белых списков» для домашнего интернета — «фейк».