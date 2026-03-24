Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Телеграм
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

В центре Москвы спустя почти три недели снова заработал мобильный интернет

Жители столицы стали жаловаться на перебои с мобильным интернетом и связью в начале марта 2026 года.

  • Горожане снова могут подключиться к интернету без ограничений у станций метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Курская», «Площадь революции», «Киевская» и в других местах, пишут «РИА Новости».
  • В «Т2 Мобайл» подтвердили РБК, что мобильный интернет «действительно доступен в полном объёме». О восстановлении его работы в Москве сказали и в «Билайне».
  • Мобильный интернет и связь перестали работать в некоторых районах Москвы вечером 5 марта 2026 года, писал «Код Дурова». 6 марта 2026 года два источника «Ъ» на телеком-рынке связали перебои в работе мобильного интернета и связи в столице с «внешними ограничениями». Какими — не уточняли.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что перебои в крупных городах России связаны «с обеспечением безопасности». Связанные с ними проблемы бизнеса будут «анализировать».
  • По данным «Кода Дурова», во время ограничений работали некоторые сайты из «белого списка» — перечня сервисов, которые должны работать при отключениях. 13 марта источники «Ъ» тоже говорили, что в Москве заработали «белые списки». Один из собеседников сообщал о «полноценном» запуске, другой — что списки работают, но частично.
  • 21 марта Telegram-канал Mash сообщил, что провайдеры домашнего интернета в Москве «срочно внедряют систему “белых списков”». В Минцифры заявили: перечень используют только при ограничении мобильного интернета, а сообщения о введении «белых списков» для домашнего интернета — «фейк».

#новости #москва

18
10
2
1
58 комментариев