Samsung выпустила браузер для Windows с агентными функциями на базе Perplexity

Бета-версия была доступна для скачивания с января 2026 года. Источник: SamsungSamsung Browser поддерживает синхронизацию истории, закладок и других данных с одноимённым браузером для Android, говорится в сообщении компании. В браузер также интегрированы встроенный блокировщик рекламы, сервис Samsung Pass для хранения паролей и авторизации на сайтах и функции Galaxy AI для краткого пересказа и перевода страниц.Кроме того, Samsung Browser получил агентные функции, которые добавили в партнёрстве с Perplexity. Агент понимает контекст просматриваемой страницы, может помочь «эффективнее» искать информацию и сравнивать данные из нескольких вкладок, утверждают в компании.Например, при планировании поездки пользователь может попросить составить маршрут на основе открытой вкладки. Агент также может анализировать видео и, например, запустить ролик с нужного момента.Samsung Browser доступен на устройствах с Windows 10 и Windows 11 по всему миру — агентные функции пока работают только в США и Южной Корее, постепенно они станут доступны и в других регионах.#новости #samsung