Артур Томилко
Сервисы

Apple удалила из российского App Store несколько популярных VPN-клиентов — Streisand, V2Box и одну из версий Happ

Один из разработчиков показал скриншот письма, в котором компания объясняет решение требованием Роскомнадзора.

Скриншот письма, которое Apple прислала разработчику v2RayTun
  • Apple удалила из российского App Store несколько клиентов для настройки и использования VPN, обратил внимание «Код Дурова». В их числе Streisand, V2Box, v2RayTun и одна из версий Happ.
  • Приложения больше нельзя загрузить и обновить, если в аккаунте пользователя в качестве региона установлена Россия. В других регионах сервисы попрежнему доступны.
  • Разработчики v2RayTun также поделились письмом от Apple в котором компания сообщила, что приложение удалили из App Store по требованию Роскомнадзора (РКН), поскольку «оно содержит незаконный в России контент».
  • Регулятор ссылается п. 7 ст. 15.1 закона «Об информации», которая описывает работу единого реестра сайтов и сервисов, содержащих запрещённую информацию, следует из письма. При этом судебных решений о признании приложений запрещёнными не публиковалось, а само использование VPN в России не запрещено, отмечает «Код Дурова».
  • В Роскомнадзоре информацию пока не комментировали.
#новости #apple #роскомнадзор

