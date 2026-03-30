Среди целей — принудить Apple вернуть российские приложения в AppStore и помешать оплате VPN-сервисов. Источник фото: TechCrunchОб обсуждении, которое Минцифры провело с «Мегафоном», МТС, «Билайном» и Т2, сообщили «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.Минцифры считает, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика.источник информагентств, цитата по «Интерфаксу»Собеседник изданий также напомнил, что Apple не исполняет решение Федеральной антимонопольной службы об «окне выбора» поисковика по умолчанию и игнорирует требование об установке российского магазина RuStore.Помимо этого, компания ограничивает альтернативные способы оплаты и не выполняет требования Роскомнадзора по удалению VPN-сервисов, а на них приходится более 80%покупок, сообщил источник.Три источника РБК на телеком-рынке говорят, что россияне не смогут пополнить баланс Apple ID со счёта мобильного телефона уже с 1 апреля 2026 года. Якобы такое указание дало Минцифры. Само ведомство сообщения пока не комментировало.На март 2026 года оплачивать покупки в App Store напрямую с мобильного счёта могут абоненты «Билайна» и МТС. Т2 и «Мегафон» предлагают оплату через партнёров.Артур ТомилкоСервисы28 марApple удалила из российского App Store несколько популярных VPN-клиентов — Streisand, V2Box и одну из версий Happ Один из разработчиков показал скриншот письма, в котором компания объясняет решение требованием Роскомнадзора. #новости